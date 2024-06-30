Агент Худякова анонсировал подписание контракта вратаря с австрийским «Штурмом»
Вадим Шпинев, агент вратаря Даниила Худякова, анонсировал подписание контракта футболиста с австрийским «Штурмом».
«Худяков только в пятницу сдал документы в визовый центр. У Дани все в порядке — контракт со «Штурмом» на руках, все согласовано. Остались формальности. Как только Худяков вылетит и пройдет медосмотр, контракт будет подписан», — приводит слова Шинева Sport24.
20-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В общей сложности голкипер сыграл в 34 матчах железнодорожников во всех турнирах, пропустил 61 гол и шесть раз сыграл на ноль.
Источник: Sport24
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