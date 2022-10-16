Пономарев заявил, что Соболев ничего не покажет если навязать ему плотную борьбу

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об отсутствии защитника команды Игоря Дивеева в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком», а также рассказал, как можно закрыть нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Не следует переоценивать возможности Игоря Дивеева. Да, он парень мощный, но совершает многовато ошибок. К тому же у него плохая как стартовая, так и дистанционная скорость. Зато пришел Виллиан Роша. Считаю, он прекрасно способен сдержать Соболева при борьбе «на втором этаже». Закрыть Александра не так-то сложно, ведь по сути он берет свое за счет физической мощи. Поэтому, если навязать ему плотную борьбу и толкаться плечо в плечо, он не покажет ничего», — приводит слова Пономарева RT.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.