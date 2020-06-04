Помимо «Фиорентины» Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

Сегодня издание Betting Insider сообщило об интересе «Фиорентины» к 24-летнему полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Миранчуку.

«СЭ» стали известны еще два итальянских варианта хавбека: по нашим данным, вопрос приобретения футболиста в ходе ближайшего трансферного окна (в серии А оно откроется 1 сентября) прорабатывают «Аталанта» и «Рома».

Официальных переговоров пока нет, но клуба рассматривают возможность выкупа прав на игрока. Информация об «Аталанте» уже получила подтверждение и на Апеннинах. Кроме того, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в бундеслиге или АПЛ.

Напомним, что контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2021 года, отступные составляют 8 миллионов евро. В августе прошлого года о контактах с братьями Миранчук и «Локо» сообщал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

В сезоне-2019/20 Алексей Миранчук провел в составе железнодорожников 26 официальных матчей во всех турнирах, забив 9 мячей и сделав 5 голевых передач. (Вячеслав Короткин)