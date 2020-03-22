Полузащитник «Спартака» Тил советует всем оставаться дома
12:42
Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новое фото в Instagram. Он призвал оставаться дома из-за пандемии коронавируса.
— Оставайтесь дома, берегите себя, — написал голландец в Instagram.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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