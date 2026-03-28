Энрике Кармо — о дебютном голе за ЦСКА: «Я много работал, чтобы прийти к этому моменту»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился эмоциями от дебютного гола за команду.

19-летний бразилец 21 марта забил и сделал голевую передачу в матче против махачкалинского «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

«Я много работал, чтобы прийти к этому моменту. Пришло время, и я очень счастлив, что все произошло именно так: с победой и с голевой передачей. Но я считаю, что это во многом результат труда. Я всегда держу при себе фразу: «труд возвращает». Я очень счастлив и хочу просто наслаждаться этим моментом», — приводит слова Кармо Terra.

Кармо перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в сентябре 2025 года.

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