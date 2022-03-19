Перейра: «Вернусь ли я из сборной? Конечно! Я горжусь быть игроком «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра ответил на вопрос о возвращении в команду из сборной.

«Вернусь ли я из сборной? Конечно! Я горжусь быть игроком «Спартака» и сборной Люксембурга. Сейчас я поеду и сделаю все возможное для национальной сборной, а потом вернусь помогать «Спартаку», — сказал Перейра.

Также он поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Согласен, что РПЛ не такой уж простой чемпионат. Очень физически интенсивные матчи. Раньше я смотрел не так много матчей РПЛ, но сейчас я могу изнутри прочувствовать, насколько это непростая лига».

«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры 31 января.