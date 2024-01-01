Селюк: «Прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев»

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Агент Дмитрий Селюк предположил, кто из российских тренеров или футболистов способен организовать лучший новогодний стол.

«Прекрасную поляну может накрыть Валерий Газзаев, причем кухня будет с кавказским, осетинским оттенком», — приводит слова Селюка RT.

69-летний Газзаев ранее тренировал «Аланию», ЦСКА, сборную России, московское «Динамо» и другие клубы.