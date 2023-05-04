Петрушин считает, что «Динамо» стало искать нового тренера после вылета из Кубка

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о возможном увольнении Славиши Йокановича с должности главного тренера московской команды.

«Йоканович не выполнил поставленные задачи. После предыдущего сезона руководство рассчитывало, что команда будет бороться как минимум за тройку. А в идеальной среде вообще за чемпионство. Плюс Кубок — там тоже хотели дойти до высоких стадий. Соответственно, ничего достичь не удалось. Хотя в том же Кубке все шансы были, но в итоге странный вылет от «Акрона». Вопрос и к руководству. Такое бывает — не угадали с тренером. Думаю, «Динамо» не сегодня стало искать тренера, а уже после вылета из Кубка. Тогда все стало понятно», — приводит «РБ Спорт» слова Петрушина.

Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. После 25 туров РПЛ московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

6 мая бело-голубые на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдет 6 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.