«Динамо» летом расстанется с Норманном

Как стало известно «СЭ», «Динамо» не будет продолжать сотрудничество с норвежцем Матиасом Норманном по истечении летом годичной аренды.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл за бело-голубых 12 матчей в РПЛ и Кубке страны, результативными действиями не отметился.

Права на Норманна принадлежат «Ростову». «Динамо» арендовало норвежца в сентябре прошлого года.