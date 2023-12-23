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Барбоза о потенциальном переходе футболистов РПЛ в Европу: «Сперцяна пока откладываем на лето»

Барбоза ответил на вопрос о возможных переходах игроков из чемпионата России в европейские клубы
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос «СЭ» о возможных переходах игроков из чемпионата России в европейские клубы.

«Интерес в Европе к российским игрокам? Пока тишина. Сейчас праздники. Есть уже футболисты на примете, но в зимнее окно происходят точечные приобретения. Здесь происходят трансферы для того, чтобы залатать состав, если кто-то был травмирован. Больших трансферов ждать не стоит. Это все-таки не летнее трансферное окно. Сперцяна пока откладываем на лето», — сказал Барбоза «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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