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Сегодня, 13:34

Дюков заявил, что Федуну не безразличен футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который входит в состав Исполкома РФС.

«Федун действительно не принимал участие в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен. Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании Исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы», — приводит слова приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун покинул Россию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606758-dyukov-razgovora-o-tom-chto-fedun-khochet-pokinut-ispolkom-rfs-ne-bylo-futbol-yemu-nebezrazlichen
Футбол
РФС
Александр Дюков
Леонид Федун
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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