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Сегодня, 19:48

Парфенов — о первом круге «Спартака»: «Неудачный результат. Команда должна бороться за медали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался об игре красно-белых в первой половине сезона.

— Конечно, результат неудачный для «Спартака». Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали.

— Есть ли шансы у «Спартака» в нынешнем сезоне стать чемпионом?

— Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо. Целый круг еще впереди. В тройку надо попадать, плюс есть возможность выиграть Кубок, — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

«Спартак» закончил первый круг на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 24 очка в первых 15 матчах. В последнем туре красно-белые на своем поле обыграли «Ростов» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Газзаев считает, что у «Краснодара» и «Зенита» нет других конкурентов в борьбе за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

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 12 1 4
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Даниил Хлусевич

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