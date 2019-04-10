Отец Кварацхелии: "Семин был лично заинтересован в переходе Хвичи"

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал, что его сыном интересовались европейские клубы. Он также рассказаз, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин был лично заинтересован в переходе игрока.

– "Локомотив" не был единственным вариантом. Среди интересующихся были и другие хорошие клубы: "Байер", дортмундская "Боруссия" и другие. Но мой друг, грузинский агент Мамука Джугели, поговорил с нами и убедил, что нужно выбрать именно "Локомотив". Я ему доверяю, ведь моя семья дружит с его семьей. Мы с Хвичей согласились на вариант с "Локомотивом". Сын сам говорил: "Локо" был чемпионом, это очень сильный клуб, хорошо, что с ним пройду сборы". Мы договорились с "Локомотивом" на полгода, а дальше – посмотрим.

Пока Хвиче не исполнилось 18, нельзя было ни с кем подписывать контракт. Если я не ошибаюсь, мы два-три месяца вели переговоры с "Локо". Но ни я, ни пацан не отказались от этого варианта. Потому что это сильный российский клуб, а до России добираться не так долго. Я в любой момент могу приехать к сыну, поговорить с ним и поддержать.

Юрий Палыч Семин был лично заинтересован в этом переходе. Он просматривал Хвичу, его скауты следили за сыном во время матчей. Я лично с Семиным не знаком. Но я знаю его еще по Азербайджану. Так получилось, что я работал в "Габале". А сразу после нас (Бадри Кварацхелия входил в тренерский штаб Рамиза Мамедова "Габалы" в 2012 – 2013 годы. – Прим. "СЭ") команду принял именно Семин.

Сам я рад, что Хвича будет работать с таким сильным тренером, он многому научится у него. Хвича еще молодой, но он полностью заслуживает время, которое Семин дает ему на поле. Хочу сказать: никто не заставлял Хвичу переходить в эту команду. Он сам выбрал ее. И он полностью доволен своим выбором. (Илья Егоров)

Бадри Кварацхелия: "За Хвичей следили "Боруссия" и "Байер"