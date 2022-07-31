Полузащитник «Факела» Квеквескири: «Была мечта играть в РПЛ. Верил в то, что это возможно даже в 32 года»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в интервью корреспонденту «СЭ» прокомментировал результат матча 3-го тура против «Динамо» (3:3).

— Ты чувствовал, что весь город вас поддерживал?

— Люди 21 год ждали этого момента. Они хотели, чтобы команда играла в РПЛ. Для них это сумасшествие какое-то. Если бы разрешили открыть верхний ярус, то стадион забился полностью.

— Расскажи про свой переход в «Факел». Дебютировать в РПЛ в 32 года сложно?

— Да, конечно, сложно. Но у меня была мечта играть в РПЛ.

У меня мечты нет возраста. Я верил в то, что это возможно реализовать даже в 32 года.

— Как тебе чувствуется РПЛ в 32 года?

— Великолепно. Это совершенно другой уровень. По сравнению с ФНЛ здесь игроки принимают решения гораздо быстрее. Тут не дают много думать. Лишние касание — сразу накрывают.