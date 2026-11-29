«Акрон» расстался с Благоевичем после шести поражений подряд. Летом тренер подписал контракт на четыре года

Тольяттинцы не побеждали с октября.

«Акрон» объявил об уходе Срджана Благоевича с поста главного тренера. Контракт с 53-летним сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон после шести поражений команды подряд во всех турнирах. Тольяттинцы находятся в зоне прямого вылета из РПЛ.

Переходный этап затянулся

Благоевич возглавил «Акрон» летом 2026 года, а покинул клуб после волжского дерби с «Рубином» (0:3) в Казани — 28 ноября красно-черные потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате России и шестое во всех турнирах. Последний раз команда побеждала 24 октября, когда неожиданно обыграла возглавлявшее таблицу московское «Динамо» (3:1). Вместе с сербом уходят и его помощники Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.

«Благодарим Срджана Благоевича и его тренерский штаб за работу, вклад в развитие клуба и профессионализм. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Акрона».

Генеральный директор клуба Константин Клюшев объяснил решение о расторжении контракта с тренером неудовлетворительными результатами и необходимостью изменить психологическую обстановку в коллективе.

«Тренерский штаб провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд.

В конечном итоге в профессиональном спорте главное — это результат. Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния», — цитирует Клюшева пресс-служба клуба.

Всего под руководством серба тольяттинцы провели 22 официальных матча, в которых одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. После 16 туров «Акрон» с 12 очками занимает предпоследнюю строчку РПЛ. По информации Sport24, перед отставкой у Благоевича также возникли разногласия с рядом футболистов основного состава.

Ставка на инициативный футбол

Летом в Тольятти рассчитывали, что приглашение Благоевича позволит команде сделать шаг вперед. При Зауре Тедееве она вышла в РПЛ, но по итогам второго сезона в элитном дивизионе оказалась в зоне стыковых матчей.

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола», — объяснял владелец «Акрона» Павел Морозов.

Благоевич возглавил команду 8 июня 2026 года, заключив соглашение на четыре сезона — до лета 2030-го. В итоге специалист продержался на своем посту 174 дня.

До переезда в Россию серб завоевал с белградским «Партизаном» серебро и бронзу национального чемпионата. Также он работал в Казахстане и Венгрии, где в 2024 году был признан лучшим иностранным тренером.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата Благоевича в «Акроне» составляла 350-400 тысяч евро в год. Расторжение его контракта с «Партизаном» обошлось в 150 тысяч, причем половину этой суммы выплатил сам тренер. В долгосрочной перспективе перед ним стояла задача закрепиться в восьмерке сильнейших клубов РПЛ. Теперь же тольяттинцам вновь предстоит бороться за сохранение прописки.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Сергей Вахтеев, ранее возглавлявший дубль «Акрона». Под его руководством красно-черные проведут заключительный матч перед зимней паузой — 5 декабря дома против «Оренбурга».