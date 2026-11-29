«Акрон» расстался с Благоевичем после шести поражений подряд. Летом тренер подписал контракт на четыре года
«Акрон» объявил об уходе Срджана Благоевича с поста главного тренера. Контракт с 53-летним сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон после шести поражений команды подряд во всех турнирах. Тольяттинцы находятся в зоне прямого вылета из РПЛ.
Переходный этап затянулся
Благоевич возглавил «Акрон» летом 2026 года, а покинул клуб после волжского дерби с «Рубином» (0:3) в Казани — 28 ноября красно-черные потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате России и шестое во всех турнирах. Последний раз команда побеждала 24 октября, когда неожиданно обыграла возглавлявшее таблицу московское «Динамо» (3:1). Вместе с сербом уходят и его помощники Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.
«Благодарим Срджана Благоевича и его тренерский штаб за работу, вклад в развитие клуба и профессионализм. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Акрона».
Генеральный директор клуба Константин Клюшев объяснил решение о расторжении контракта с тренером неудовлетворительными результатами и необходимостью изменить психологическую обстановку в коллективе.
«Тренерский штаб провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд.
В конечном итоге в профессиональном спорте главное — это результат. Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния», — цитирует Клюшева пресс-служба клуба.
Всего под руководством серба тольяттинцы провели 22 официальных матча, в которых одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. После 16 туров «Акрон» с 12 очками занимает предпоследнюю строчку РПЛ. По информации Sport24, перед отставкой у Благоевича также возникли разногласия с рядом футболистов основного состава.
Ставка на инициативный футбол
Летом в Тольятти рассчитывали, что приглашение Благоевича позволит команде сделать шаг вперед. При Зауре Тедееве она вышла в РПЛ, но по итогам второго сезона в элитном дивизионе оказалась в зоне стыковых матчей.
«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола», — объяснял владелец «Акрона» Павел Морозов.
Благоевич возглавил команду 8 июня 2026 года, заключив соглашение на четыре сезона — до лета 2030-го. В итоге специалист продержался на своем посту 174 дня.
До переезда в Россию серб завоевал с белградским «Партизаном» серебро и бронзу национального чемпионата. Также он работал в Казахстане и Венгрии, где в 2024 году был признан лучшим иностранным тренером.
По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата Благоевича в «Акроне» составляла 350-400 тысяч евро в год. Расторжение его контракта с «Партизаном» обошлось в 150 тысяч, причем половину этой суммы выплатил сам тренер. В долгосрочной перспективе перед ним стояла задача закрепиться в восьмерке сильнейших клубов РПЛ. Теперь же тольяттинцам вновь предстоит бороться за сохранение прописки.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Сергей Вахтеев, ранее возглавлявший дубль «Акрона». Под его руководством красно-черные проведут заключительный матч перед зимней паузой — 5 декабря дома против «Оренбурга».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4