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Сегодня, 18:15

Орлов: «Полсостава «Спартака» медленнее, чем у «Локо». Бабич, Денисов...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах матча «Локомотив» — «Спартак» (3:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

— Интересный чемпионат. «Локо» и «Краснодар» лидируют, «Зенит» отстает всего на очко. Все только начинается. Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич, я уж промолчу про Денисова. Не успевают. Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Александр Соболев. «Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева?" Орлов — о поражении «Зенита»

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
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29.09 16:30
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 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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