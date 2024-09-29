«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сундуков, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

«Динамо» Москва: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Бителло, Тюкавин, Нгамеле, Артур Гомес.

Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.