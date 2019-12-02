Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 18-го тура «Зенит» — «Спартак» в интервью «СЭ» встала на защиту нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

— Сейчас все обсуждают слова Дзюбы про спартаковских фанатов: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы». Не переборщил ли форвард, не накажет ли его РФС?

— А наказал ли КДК или комитет по этике фанатов, которые его оскорбляли? Ну это человеческие эмоции... Не знаю. Надо, прежде всего, говорить и думать о футболе. Игрокам нужно больше тренироваться. На вас же пришли 50 тысяч, вы думайте над качеством своего футбола! Зрители же от вас отвернуться, если вы не прибавите в своем мастерстве!

Это же страшная вещь, когда люди перестанут ходить на стадион. Мы же еще не знаем, как сложится чемпионат Европы, так его ждем. Но где гарантия, что Россия выйдет из группы? (Виталий Айрапетов)

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