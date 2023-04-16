«Оренбург» — «Локомотив»: Камано забил четвертый гол гостей
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил гол в ворота «Оренбурга» в матче 23-го тура РПЛ.
Форвард отличился на 55-й минуте после передачи Артема Дзюбы.
Счет в матче — 4:1 в пользу москвичей.
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|45
|
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|23
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|6
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|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
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|5
|5
|42-21
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|
5
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|11
|6
|6
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|39
|
6
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|
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|22
|2
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|9
|27-41
|17
|
15
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|23
|3
|5
|15
|19-50
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|
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
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Зенит
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|
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Крылья Советов
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Локомотив
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