Кечинов: «Не могу сказать, что Бальде стал таким же ключевым футболистом, как Промес»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру форварда красно-белых Кейта Бальде в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

«Самое главное, что он забивает. Задача нападающего — забивать, пока он это делает исправно. Не могу сказать, что он стал таким же ключевым футболистом, как Промес, но тот факт, что он забивает, не может не радовать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

В текущем сезоне Бальде провел 5 матчей за «Спартак» и отметился двумя голами.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).