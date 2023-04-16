«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков пробил в штангу при исполнении пенальти
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков не смог реализовать 11-метровый удар в матче 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Россиянин дважды исполнял пенальти. При первой попытке он забил гол, но главный судья матча Василий Казарцев попросил его перебить из-за того, что игроки «Локомотива» вбежали в штрафную площадь раньше удара. Со второй попытки форвард попал в левую от себя штангу.
Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев в обоих ситуациях отгадал направление мяча.
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Сочи – Краснодар
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|
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