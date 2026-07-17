Олусегун о переходе в «Ростов»: «Забью быстрый гол скоро»

Нападающий Олакунле Олусегун поделился впечатлениями от перехода в «Ростов».

17 июля южане сообщили о подписании контракта с 24-летним форвардом.

«Привет, «Ростов»! Забью быстрый гол скоро», — приводит слова Олусегуна пресс-служба клуба.

Олусегун, права на которого принадлежали «Краснодару», провел прошлый сезон в аренде в «Пари НН», сыграл 31 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.