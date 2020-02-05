Оливер Абильдгор: «О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал об эмоциях после перехода в казанский клуб. Хавбек арендован у «Ольборга» до конца сезона.

— Я счастлив, это то, чего я хотел, — приводит слова Абильдгора пресс-служба клуба. — Я был очень рад со стороны такого клуба. Сейчас я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде.

Бывают моменты, над которыми ты долго думаешь. Но это не тот случай. О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Я смотрю только вперед и уверен, что меня ждет хороший год в России.

Перед переходом я разговаривал с главным тренером. Он хочет, чтобы я был современным полузащитником. Чтобы я мог играть полезно на позиции «шестерки» и «восьмерки». Я в свою очередь постараюсь показать на поле то, чего хочет тренер.

Главное для меня в «Рубине» — вернуть победы и успехи клубу. Второе — персональный прогресс и постепенное движение вверх.