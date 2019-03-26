Олег Иванов: "Спартак" всегда был "Спартаком". Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов накануне матча 21-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" отметил, что его команда будет настраиваться на победу и делать все, чтобы порадовать болельщиков. Встреча пройдет 30 марта на стадионе "Ахмат Арена" (начало – в 16.30 по мск).

– Впереди матч со "Спартаком", это играющая команда, – приводит пресс-служба клуба слова Иванова. – "Спартак" всегда был "Спартаком". Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Будем настраиваться на победу и делать все, чтобы порадовать болельщиков.

"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. "Спартак" с 33 баллами располагается на пятой строчке.

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