"Очень грустно, что такие люди еще есть". Ари ответил Погребняку

Нападающий "Краснодара" Ари призвал не обращать особого внимания на слова форварда "Урала" Павла Погребняка по поводу натурализации игроков для сборной России.

На прошлой неделе форвард в интервью "Комсомольской правде" сказал, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Я бы не стал ничего говорить на этот счет, он просто не заслуживает внимания, – приводит слова Ари ESPN. – Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют.

Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое. Я страдал от расизма в России, как и многие другие игроки. Наример, Роберто Карлос, Халк и Это'о. Однако с тех пор прошло уже несколько лет. Сейчас такого уже нет. Говорят, что в Петербурге такое случается чаще.

В России я, как дома. Я живу здесь уже десять лет. У меня есть дочь и много друзей. В будущем я хочу жить как здесь, так и в Бразилии.

Три года я провел в Москве, когда играл за "Спартак". Я играл в Лиге чемпионов, это было прекрасное время. Ко мне даже сейчас очень тепло там относятся. Когда фанат встречает меня на улице, то всегда спрашивает меня, когда я вернусь.

Партнеры всегда относились ко мне очень хорошо. Игроки сборной России меня уважают, поэтому меня абсолютно не волнует эта ситуация. Все знают, как я играю, и что я отдаю все силы клубу и сборной, и за это меня ценят. Этого мне достаточно.

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