Новичок «Динамо» Рикардо начнет тренироваться без ограничений до конца недели

По данным «СЭ», центральный защитник «Динамо» Дэвид Рикардо, перешедший недавно из «Ботафого», продолжает тренироваться с ограничениями, поэтому не играет в контрольных матчах.

Он позже партнеров вышел из отпуска и пока набирает физическую форму. 22-летний бразилец полноценно присоединится к партнерам до конца текущей недели.

Рикардо играл за «Ботафого» с января 2025 года. В сезоне-2025 защитник провел 29 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.