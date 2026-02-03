Джон Джон — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч Winline Зимнего кубка РПЛ.

С первых минут у «Зенита» на поле появится новичок команды — бразильский полузащитник Джон Джон.

Матч пройдет в Абу-Даби и начнется в 15.00 по московскому времени.

«Зенит»: Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Нгамале, Бителло, Сергеев, Тюкавин.