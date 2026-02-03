Отец Тюкавина объяснил, почему форвард больше предан «Динамо», чем жене

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» объяснил слова сына о большей преданности бело-голубым, чем жене Алене.

— Ваш сын говорил, что преданность «Динамо» передалась ему от вас.

— Мне кажется, он немного преувеличивает. Я всего-то десять лет карьеры отдал этому клубу. Костя преданнее меня — он с пяти лет в системе! Я начинал в Котласе, у себя на родине, потом была кировская «Родина», архангельский «Водник», и только потом перешел в московское «Динамо». Я всегда был предан клубу, чью майку носил, все мне дороги. Костя в этом плане намного преданнее меня.

— Ваш сын говорил, что более предан «Динамо», чем своей жене, потому что встретил ее позже.

— Это у него спрашивайте такие нюансы, кто кому преданнее. К футбольному мячу он точно раньше прикоснулся, чем к жене (смеется).