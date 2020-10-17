«Никаких поддавков не было». Тренер «Сочи» — о матче с «Зенитом»
Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3).
— Проигрывать всегда обидно, — сказал Фоменко. — Комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки. Особо добавить нечего.
— После поражения снова пойдут разговоры о том, что «Сочи» играл в поддавки с «Зенитом». Что вы на это ответите?
— Надо смотреть матч на стадионе или смотреть по телевизору. Никаких поддавков не было. Была игра. А результат получился таким, какой он получился. Мы уступали 0:2, пытались отыграться. Нам не хватало точности, последнего паса, завершающего удара. «Зенит» обыгрывает много команд, они тоже играют в поддавки? «Спартак» тоже — сколько матчей не может обыграть «Зенит»? (Гоша Чернов)
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