«Не знаю, чему они меня могут научить». Почему Мостовой не хочет получать тренерскую лицензию

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал о том, почему не работает тренером.

— А вы сами ходите на тренерские курсы? Хотели бы попробовать себя в этой роли?

— Я бы с удовольствием. Мне часто задают этот вопрос: «почему не работаете тренером?» У меня есть телефон, пожалуйста, звоните, предлагайте, соглашусь.

— Вам не обидно, что не зовут?

— Обидно. Много раз было обидно. Но ничего. Судьба, наверное, такая.

— А у вас есть лицензия?

— Нет. Так получилось, что из всех ребят, которые играли за границей, я дольше всех оставался там жить. Многие футболисты нашего поколения вернулись в Россию и успели здесь поучиться. Я чисто физически не мог этого сделать, так что упустил этот момент. И сейчас идти садиться за парту как-то странно... Не знаю, чему меня могут научить там. Школа уже пройдена. Многие в футбол не играли, а тренируют. Чему они могут научить? (Смеется.) (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)