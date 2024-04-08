Педро: «Рад забить первый гол в РПЛ. Это невероятное чувство»

Нападающий «Зенита» Педро поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ты забил первый гол в РПЛ и третий за «Зенит». Твои эмоции?

— Я очень рад, что забил первый мяч в чемпионате. Это невероятное чувство. Надеюсь продолжить эту серию, забивать больше голов и, самое главное, помогать команде. Но сейчас нам нужно работать, потому что на следующей неделе очень важная игра. Матч с «Краснодаром» — важнейший для нас. Мы знаем, что нам необходимо побеждать, отбирать очки у конкурента. Но нам еще нужно усердно поработать на неделе, прежде чем мы отправимся туда.

— Вендел пропустит матч из-за перебора предупреждений. Что делать без него?

— Мы всегда серьезно полагаемся на Вендела как на ключевого игрока. В следующей встрече его не будет, но тренер придумает, кем заменить Вендела. Он знает, что нужно сделать.