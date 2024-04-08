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Сегодня, 09:15

Педро: «Рад забить первый гол в РПЛ. Это невероятное чувство»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ты забил первый гол в РПЛ и третий за «Зенит». Твои эмоции?

— Я очень рад, что забил первый мяч в чемпионате. Это невероятное чувство. Надеюсь продолжить эту серию, забивать больше голов и, самое главное, помогать команде. Но сейчас нам нужно работать, потому что на следующей неделе очень важная игра. Матч с «Краснодаром» — важнейший для нас. Мы знаем, что нам необходимо побеждать, отбирать очки у конкурента. Но нам еще нужно усердно поработать на неделе, прежде чем мы отправимся туда.

— Вендел пропустит матч из-за перебора предупреждений. Что делать без него?

— Мы всегда серьезно полагаемся на Вендела как на ключевого игрока. В следующей встрече его не будет, но тренер придумает, кем заменить Вендела. Он знает, что нужно сделать.

Педро и&nbsp;Клаудиньо в&nbsp;матче с &laquo;Балтикой&raquo;. Пресная победа «Зенита»: еле задушил «Балтику» и потерял Вендела перед «Краснодаром»

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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