Соболев об отмененном голе в матче с «Уралом»: «Смысл от комментариев судей? Нам два очка за это не вернут»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.
— Как в целом игра?
— Футболисты «Урала» — молодцы. Тяжелая игра, тяжелое поле, погода. Мы выступили в каких-то моментах хорошо, в каких-то — не очень. Что есть, то есть.
— Если брать три последние матча, какую оценку можно поставить «Спартаку» на старте этого года?
— Если брать сегодня, что игру мы выиграли, то пять баллов.
— А тебе было интересно послушать комментарий судей?
— Смысл от этих комментариев? Два очка за это не вернут.
— Что сказал Гильермо Абаскаль?
— Он по этому поводу ничего не говорил.
— Не удивлены, что вот так начали чемпионат?
— Я не знаю, мы выиграли, все хорошо.
— Не маловато ли было сегодня болельщиков?
— Маловато.
— Что с этим делать?
— Понять и простить.
Ранее Соболев заявил, что считает несправедливо отмененным свой гол в конце матча с «Уралом» при счете 2:2.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2