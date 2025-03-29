На стадионе «Динамо» появился баннер в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки

На арене московского «Динамо» разместили баннер с надписью: «Саша, мы с тобой, ждем рекорда», посвященный Александру Овечкину.

Болельщики «Динамо» также скандируют имя Александра Овечкина во время матча с «Оренбургом».

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.

Игра 22-го тура РПЛ проходит на стадионе «ВТБ Арена». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.