Минтруд переадресовал во ФСИН вопрос о зарплатах Кокорина и Мамаева

Минтруд попросил адресовать вопросы о зарплате футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во ФСИН и Минюст, так как оплата труда осужденных регулируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху по восемь часов шесть дней в неделю. Футболисты займутся изготовлением упаковки одноразовых костюмов. Их зарплата составит 9,3 тысячи рублей за вычетом налогов.

- Просьба переадресовать запрос в Минюст России и ФСИН, – приводит "РИА Новости" сообщение министерства в ответ на просьбу прокомментировать зарплату футболистов.

​В министерстве пояснили, что привлечение к труду в местах лишения свободы регулируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Согласно статье 105 данного кодекса, осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде.

Осужденный, отработавший норму по времени и выполнивший установленную для него норму работы, не может получить меньше установленного минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда в России на сегодняшний день составляет 11 тысяч 280 рублей.