Минасян считает, что Сперцян давно перерос уровень РПЛ

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян оценил шансы Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Сперцян — очень талантливый футболист, у него есть огромный потенциал. Думаю, что он даже способен приблизиться к уровню Генриха Мхитаряна, а может, и превзойти его. Но для того, чтобы это случилось, ему нужно перейти в чемпионат более высокого уровня. Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Мне кажется, ему лучше начать с испанского чемпионата, пусть это станет хорошим трамплином. Ему там будет комфортно, но все будет зависеть от него самого. Нужно двигаться шаг за шагом», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.