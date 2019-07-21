Микелтадзе не позволил "Динамо" повторить рекорд

Грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе принес казанцам гостевую победу и не позволил "Динамо" повторить рекорд по продолжительности ничейной серии в чемпионатах России.
Бело-голубые поделили очки шесть раз подряд и остановились в шаге от собственного результат образца сезона-1998. Тогда москвичи под руководством Адамаса Голодца завершили мирным исходом семь встреч кряду. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов России
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
Ничьи
|
Соперники
|
Динамо
|
1998
|
Адамас Голодец
|
7
|
ЦСКА (г) – 1:1, Торпедо (д) – 0:0, Ротор (г) – 0:0, Шинник (д) – 1:1, Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 1:1, Зенит (д) – 0:0
|
Черноморец
|
1998
|
Олег Долматов
|
6
|
Ротор (д) – 1:1, Шинник (г) – 0:0, Ростсельмаш (д) – 1:1, Зенит (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:1, Динамо (д) – 1:1
|
Торпедо
|
1999
|
Виталий Шевченко
|
6
|
Алания (д) – 1:1, Уралан (г) – 1:1, Шинник (д) – 0:0, Зенит (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0
|
Кр.Советов
|
2008
|
Леонид Слуцкий
|
6
|
Динамо (г) – 2:2, Спартак (д) – 1:1, Москва (г) – 1:1, Рубин (д) – 2:2, Шинник (г) – 0:0, Спартак Нч (г) – 1:1
|
Рубин
|
2008
|
Курбан Бердыев
|
6
|
Шинник (д) – 1:1, Кр.Советов (г) – 2:2, Сатурн (д) – 0:0, Терек (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0, Луч-Энергия (г) – 0:0
|
Кубань
|
2012/13
|
Дан Петреску
|
6
|
Локомотив (д) – 1:1, Зенит (д) – 2:2, Рубин (г) – 1:1, Анжи (д) – 2:2, ЦСКА (г) – 0:0, Динамо (д) – 1:1
|
Кубань
|
2011/12
|
Леонид Кучук
|
6
|
Динамо (д) – 1:1, Спартак (г) – 2:2, Рубин (д) – 0:0, Терек (г) – 2:2, Локомотив (д) – 0:0, Зенит (д) – 2:2,
|
Динамо
|
2018/19-2019/20
|
Дмитрий Хохлов
|
6
|
Ахмат (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 2:2, Ростов (д) – 0:0, Енисей (г) – 2:2, Арсенал (д) – 3:3, Арсенал (г) – 1:1
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