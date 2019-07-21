21:06 | Футбол — РПЛ

Микелтадзе не позволил "Динамо" повторить рекорд

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Грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе принес казанцам гостевую победу и не позволил "Динамо" повторить рекорд по продолжительности ничейной серии в чемпионатах России.

Бело-голубые поделили очки шесть раз подряд и остановились в шаге от собственного результат образца сезона-1998. Тогда москвичи под руководством Адамаса Голодца завершили мирным исходом семь встреч кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов России

Клуб

Сезон

Тренер

Ничьи

Соперники

Динамо

1998

Адамас Голодец

7

ЦСКА (г) – 1:1, Торпедо (д) – 0:0, Ротор (г) – 0:0, Шинник (д) – 1:1, Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 1:1, Зенит (д) – 0:0

Черноморец

1998

Олег Долматов

6

Ротор (д) – 1:1, Шинник (г) – 0:0, Ростсельмаш (д) – 1:1, Зенит (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:1, Динамо (д) – 1:1

Торпедо

1999

Виталий Шевченко

6

Алания (д) – 1:1, Уралан (г) – 1:1, Шинник (д) – 0:0, Зенит (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0

Кр.Советов

2008

Леонид Слуцкий

6

Динамо (г) – 2:2, Спартак (д) – 1:1, Москва (г) – 1:1, Рубин (д) – 2:2, Шинник (г) – 0:0, Спартак Нч (г) – 1:1

Рубин

2008

Курбан Бердыев

6

Шинник (д) – 1:1, Кр.Советов (г) – 2:2, Сатурн (д) – 0:0, Терек (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0, Луч-Энергия (г) – 0:0

Кубань

2012/13

Дан Петреску

6

Локомотив (д) – 1:1, Зенит (д) – 2:2, Рубин (г) – 1:1, Анжи (д) – 2:2, ЦСКА (г) – 0:0, Динамо (д) – 1:1

Кубань

2011/12

Леонид Кучук

6

Динамо (д) – 1:1, Спартак (г) – 2:2, Рубин (д) – 0:0, Терек (г) – 2:2, Локомотив (д) – 0:0, Зенит (д) – 2:2,

Динамо

2018/19-2019/20

Дмитрий Хохлов

6

Ахмат (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 2:2, Ростов (д) – 0:0, Енисей (г) – 2:2, Арсенал (д) – 3:3, Арсенал (г) – 1:1
Динамо – Рубин

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