Микелтадзе не позволил "Динамо" повторить рекорд

Грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе принес казанцам гостевую победу и не позволил "Динамо" повторить рекорд по продолжительности ничейной серии в чемпионатах России.

Бело-голубые поделили очки шесть раз подряд и остановились в шаге от собственного результат образца сезона-1998. Тогда москвичи под руководством Адамаса Голодца завершили мирным исходом семь встреч кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные ничейные серии в истории чемпионатов России

Клуб Сезон Тренер Ничьи Соперники Динамо 1998 Адамас Голодец 7 ЦСКА (г) – 1:1, Торпедо (д) – 0:0, Ротор (г) – 0:0, Шинник (д) – 1:1, Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 1:1, Зенит (д) – 0:0 Черноморец 1998 Олег Долматов 6 Ротор (д) – 1:1, Шинник (г) – 0:0, Ростсельмаш (д) – 1:1, Зенит (д) – 0:0, Локомотив (г) – 1:1, Динамо (д) – 1:1 Торпедо 1999 Виталий Шевченко 6 Алания (д) – 1:1, Уралан (г) – 1:1, Шинник (д) – 0:0, Зенит (г) – 0:0, Спартак (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0 Кр.Советов 2008 Леонид Слуцкий 6 Динамо (г) – 2:2, Спартак (д) – 1:1, Москва (г) – 1:1, Рубин (д) – 2:2, Шинник (г) – 0:0, Спартак Нч (г) – 1:1 Рубин 2008 Курбан Бердыев 6 Шинник (д) – 1:1, Кр.Советов (г) – 2:2, Сатурн (д) – 0:0, Терек (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0, Луч-Энергия (г) – 0:0 Кубань 2012/13 Дан Петреску 6 Локомотив (д) – 1:1, Зенит (д) – 2:2, Рубин (г) – 1:1, Анжи (д) – 2:2, ЦСКА (г) – 0:0, Динамо (д) – 1:1 Кубань 2011/12 Леонид Кучук 6 Динамо (д) – 1:1, Спартак (г) – 2:2, Рубин (д) – 0:0, Терек (г) – 2:2, Локомотив (д) – 0:0, Зенит (д) – 2:2, Динамо 2018/19-2019/20 Дмитрий Хохлов 6 Ахмат (д) – 0:0, ЦСКА (г) – 2:2, Ростов (д) – 0:0, Енисей (г) – 2:2, Арсенал (д) – 3:3, Арсенал (г) – 1:1

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