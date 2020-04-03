Михаил Кержаков уверен, что «Зенит» доиграет чемпионат

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков выразил уверенность, что команда доиграет Тинькофф чемпионат России. Турнир в российской премьер-лиге прерван из-за пандемии коронавируса.

— Будет ли доигран чемпионат России? Если честно, я уверен в этом, — сказал Кержаков в эфире «Радио «Зенит». — Не знаю, в какие сроки, но доиграем. Считаю, что это нужно сделать.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, имея в активе 50 очков. На 9 очков меньше у «Локомотива» и «Краснодара», которые делят 2-3 места.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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