Мельгарехо рассказал, что изменилось в тренировочном процессе с приходом Тедеско

Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе отметил, что перемены нового главного тренера команды Доменико Тедеско пошли красно-белым на пользу.

— Доменико Тедеско перенес тренерскую скамейку ближе к трибуне B, предматчевая разминка команды тоже теперь проходит рядом с активными болельщиками. Непривычно?

— Команде такие перемены на пользу. Это как глоток свежего воздуха. Поддержка трибун теперь ощущается еще сильнее, поэтому я только за.

— Что изменилось с приходом Тедеско с точки зрения работы на тренировках?

— Тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно! Мы постоянно общаемся на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание. Подробно тему моей позиции мы не обсуждали. Первый матч при Тедеско я начинал впереди в паре с Шюррле, затем стал играть справа, а заканчивал левым центральным полузащитником. Вообще, за годы выступлений в «Спартаке» я не был только вратарем! Кажется, в остальных ролях меня уже пробовали.

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