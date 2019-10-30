Мельгарехо рассказал, что изменилось в тренировочном процессе с приходом Тедеско
Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе отметил, что перемены нового главного тренера команды Доменико Тедеско пошли красно-белым на пользу.
— Доменико Тедеско перенес тренерскую скамейку ближе к трибуне B, предматчевая разминка команды тоже теперь проходит рядом с активными болельщиками. Непривычно?
— Команде такие перемены на пользу. Это как глоток свежего воздуха. Поддержка трибун теперь ощущается еще сильнее, поэтому я только за.
— Что изменилось с приходом Тедеско с точки зрения работы на тренировках?
— Тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно! Мы постоянно общаемся на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание. Подробно тему моей позиции мы не обсуждали. Первый матч при Тедеско я начинал впереди в паре с Шюррле, затем стал играть справа, а заканчивал левым центральным полузащитником. Вообще, за годы выступлений в «Спартаке» я не был только вратарем! Кажется, в остальных ролях меня уже пробовали.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-30-lorenso_melgarekho_ya_mnogim_obyazan_spartaku_i_rossii/