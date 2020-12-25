Матыцин: «С уважением отношусь к легионерам, но во главе угла должно быть воспитание своих футболистов»

Министр спорта Олег Матыцин во время итоговой пресс-конференции заявил, что считает возможным создание или ужесточение лимита на легионеров в футбольных клубах.

«Мы с уважением относимся к легионерам, звездам футбола, но нужно создавать все-таки российскую систему воспитания игроков, — сказал Матыцин. — Если в команде играют 5-6-7 легионеров, то из кого мы будем формировать сборную? Интерес и соревновательность должна быть между российскими тренерами. У меня нет конкретных рецептов, я не готов сказать, что легионеров нужно отменить или наоборот все разрешить. Но во главе угла должно стоять развитие национальной системы футбола. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва, и так образом мы будем создавать соревновательность и систему».

На данный момент в Тинькофф РПЛ в заявку команды на сезон можно внести восемь легионеров.

(Наталья Марьянчик)