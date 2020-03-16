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Матч «Локомотив» — «Оренбург» отменен

18:32
Стадион "Локомотива" "РЖД Арена". Фото Википедия.
Стадион "Локомотива" "РЖД Арена". Фото Википедия.
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Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург» перенесен на неопределенный срок, сообщают «РИА Новости». Игра должна была состояться 21 марта и начаться в 19.00 по московскому времени.

«Матч «Локомотив» — «Оренбург» 21 марта не состоится», — сообщили в пресс-службе «Локо».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200316/1568687349.html

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