Марио Фернандес: «Мы с супругой хотим, чтобы она тоже получила российский паспорт»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что его жена также намерена получить российский паспорт.

— В России в паспорт обоим супругам ставят штампик о заключении брака. Понятно, что с таким напряженным графиком ты еще не успел этого сделать, поэтому на всякий случай тебя информируем. Как россиянина.

— Надо же! Интересно, я об этом не знал, — цитирует игрока сайт ЦСКА. — В Бразилии такого нет — молодоженам просто выдается свидетельство. Кроме того, супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к ее полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес. Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином.

Напомним, что 30-летний уроженец Бразилии получил российский паспорт в 2016 году. С тех пор он провел за сборную России 25 матчей.

Марио Фернандес теперь женат. Кто его супруга?