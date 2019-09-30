Мамаев рассказал о том, как он ждал освобождения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал об ожидании освобождения. Напомним, он отбыл тюремный срок и вышел по УДО.

— Какие ощущения, когда приехал в Москву? Ощущения непонятные, очень долго ждали. Когда озвучили решение — ждали этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17-е число. Потому что в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой. Ждали каких-то неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало. Одни негативные новости, — сказал Мамаев в интервью своей супруга Алане на ее канале в Youtube «Пластика».

Футболист подписал контракт с «Ростовом» после выхода на свободу. Также был освобожден и другой фигурант этого дела — форвард «Зенита» Александр Кокорин.