21:45 | Футбол — РПЛ

Магомед Оздоев: "Поцелуй Ракицкого помог всему "Зениту"

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Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после церемонии вручения команде золотых медалей за победу в чемпионате России-2018/19 поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых.

– Непередаваемые эмоции! Это невероятно! Спасибо болельщикам, которые всегда посещают матчи и организуют такую поддержку. Поцелуй Ракицкого – поворотный момент в этом сезоне для "Зенита"? Это помогло всей команде, – сказал Оздоев в эфире телеканала "Матч премьер".

Защитник Ярослав Ракицкий забил несколько голов прямыми ударами со штрафного после поцелуев от Оздоева.

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