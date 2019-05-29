Магомед Адиев: "Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что считает трагедией неучастие своей команды в предстоящем розыгрыше Олимп-ФНЛ. Ранее стало известно, что клуб из Махачкалы не смог пройти лицензирование РФС с первого раза, а потом отозвал апелляцию.

- Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы, - приводит "РИА Новости" слова Адиева. - К этому все шло. Футболисты и тренерский штаб сделали от себя все зависящее на поле, теперь дело за руководством клуба.

Напомним, "Анжи" занял 15-е место в минувшем розыгрыше премьер-лиги.

"Анжи" не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне