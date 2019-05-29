18:53 | Футбол — РПЛ

Магомед Адиев: "Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы"

1
Обсудить

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что считает трагедией неучастие своей команды в предстоящем розыгрыше Олимп-ФНЛ. Ранее стало известно, что клуб из Махачкалы не смог пройти лицензирование РФС с первого раза, а потом отозвал апелляцию. 

Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы, - приводит "РИА Новости" слова Адиева. - К этому все шло. Футболисты и тренерский штаб сделали от себя все зависящее на поле, теперь дело за руководством клуба.

Напомним, "Анжи" занял 15-е место в минувшем розыгрыше премьер-лиги.

"Анжи" не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

Опрос

Кононов остался в "Спартаке". Правильное ли решение принял совет директоров?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190529/1555079092.html

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ