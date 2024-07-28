Первый тренер Чалова: «В Испании Федор может достичь уровня Мостового и Карпина»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к форварду армейцев.

«Конечно, лучше идти в «Севилью». Там сильнее чемпионат, чем в Греции. Торопиться не надо, может «Севилья» что предложит. Он хочет играть за границей, но будет ли он там играть в составе? Если он окажется в Испании, то у него есть потенциал стать таким же успешным игроком, как Мостовой или Карпин. Но это тоже зависит от команды, партнеров и игрового времени», — сказал Коваль «СЭ».

Ранее о том, что форвард может продолжить карьеру в «Севилье», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

Александр Абустин