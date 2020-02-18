«Локомотив» пожелал удачи Тарасову в «Рубине»
11:40
Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на подписание контракта Дмитрия Тарасова с «Рубином». Сегодня, 18 февраля, казанцы объявили о том, что 32-летний хавбек стал их игроком.
«Удачи, Дима», — написано в Twitter «Локомотива».
Удачи, Дима! ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 18, 2020
Последним клубом Тарасова был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.
В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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