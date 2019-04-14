15:23 | Футбол — РПЛ

Лев на газоне "Зенита". Фото

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"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фото газона на стадионе "Газпром Арена". В центре поля выстрижен лев - неофициальный символ сине-бело-голубых.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Сегодня команда Сергея Семака дома сыграет с "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги.

Зенит - Анжи

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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