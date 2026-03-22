Дивеев — о Соболеве: «Видно, как он усердно работает на тренировках»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в весенней части сезона. В 22-м туре РПЛ против «Динамо» (3:1) Соболев забил и отдал голевую передачу.

— Что скажешь об игре Соболева?

— Молодец.

— Заметил, что он этой весной как-то поменял отношение к делу?

— На тренировках он всегда выкладывается. Он заряжен и заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Видно, как он усердно работает на тренировках. Соболев заслуженно играет в старте.

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