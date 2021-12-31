«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

«Зенит» в Twitter опубликовал поздравление болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Ровно 12 месяцев назад мы пообещали сделать все, чтобы 2021-й стал гораздо лучше 2020-го. Надеемся, мы сдержали слово, ведь минувший год был действительно богат на события.

Весной мы все вместе отпраздновали очередное — восьмое в истории петербургского клуба — звание чемпионов страны, причем яркая и безоговорочная победа была добыта в матче с прямым конкурентом. Эти золотые медали РПЛ стали очередным шагом на пути к долгожданной второй звезде на эмблеме.

Летом «Зенит» стартовал в новом сезоне-2021/22 с подходящим для флагмана российского футбола слоганом «Громче и ярче!». Намерения не сдавать своих позиций, а лишь расцвечивать игру новыми красками были наглядно продемонстрированы в матче за первый трофей сезона — Суперкубок России, который в шестой раз отправился на хранение в Санкт-Петербург», — говорится в поздравлении.

В видео также говорится о выходе команды в Лигу Европы и вспоминается матч Лиги чемпионов против «Челси» на «Газпром Арене». Игра закончилась со счетом 3:3.

На зимний перерыв «Зенит» ушел на первом месте турнирной таблицы РПЛ.