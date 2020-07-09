Леонид Слуцкий: «У Игнатьева сейчас особый настрой на любую игру»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 27-м туре Тинькофф чемпионата России. Он ответил на вопрос, является ли эта игра особой для бывшего футболиста «Краснодара» Ивана Игнатьева.

«Восстановились ли мы? Все-таки играть через три дня на четвертый легче, чем через два на третий, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Этот цикл не настолько сложный, но, учитывая погодную ситуацию, всем командам крайне непросто. Иван Игнатьев? Думаю, сейчас у него особый настрой на любую игру. Он пока не открыл счет забитым мячам в «Рубине». Для любого форварда это непростая ситуация. Беседовали ли мы с ним? Мы пробовали разные методы, но пока они не очень эффективны».